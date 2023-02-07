Австрийский полковник Райснер: солдаты стран НАТО уже воюют на Украине как наемники

Украина не нуждается в солдатах НАТО, поскольку они уже находятся там в качестве наемников. Об этом заявил военный стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер.
Он отметил, что если австрийские солдаты или бойцы стран НАТО уволятся со службы и станут наемниками, то их нельзя будет считать представителями вооруженных сил. Таким образом на Украине решается вопрос с тем, кто будет управлять новейшими вооружениями и танками.
Райснер указал, что если человек снимает форму и подписывает контракт, он едет на Украину в качестве наемника. По его словам, на украинских землях сейчас находится большое количество именно их, а не солдат Североатлантического альянса.