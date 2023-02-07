Австрийский полковник Райснер: солдаты стран НАТО уже воюют на Украине как наемники

Он отметил, что если австрийские солдаты или бойцы стран НАТО уволятся со службы и станут наемниками, то их нельзя будет считать представителями вооруженных сил. Таким образом на Украине решается вопрос с тем, кто будет управлять новейшими вооружениями и танками.