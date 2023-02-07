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Минобороны России создало новую военную форму для участников спецоперации

Армия
Минобороны России создало новую военную форму для участников спецоперации

Российские военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, получат новую форму. Ее разработали в Министерстве обороны России, передает РБК.

По словам источников, внешний вид формы никак не изменился. Все перемены коснулись качества швов, тканей и утеплителей. Однако он не сказал, какие предприятия будут заниматься пошивом военной формы.

Ее создавали с учетом пожеланий всех категорий военных. Весной 2023 года планируют поставить первую партию одежды для участников специальной военной операции. В комплекте будет ветрозащитная, летняя, зимняя и демисезонная форма одежды.
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