Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями конфликта со старшей дочерью

Разрыв с известным исполнителем Ирина Меладзе переживала довольно трудно. По началу 20-летняя дочь Инга с большим трудом ее понимала. Однако со временем маме удалось найти подход к девочке и все наладилось. Она признается, на ребенка просто не нужно было давить и дать ей время все осознать.