Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями конфликта со старшей дочерью

Бывшая Жена певца Валерия Меладзе Ирина рассказала о трудностях, которые она испытала в общении с дочерью после разрыва с артистом. Об этом пишет Starhit.
Разрыв с известным исполнителем Ирина Меладзе переживала довольно трудно. По началу 20-летняя дочь Инга с большим трудом ее понимала. Однако со временем маме удалось найти подход к девочке и все наладилось. Она признается, на ребенка просто не нужно было давить и дать ей время все осознать.
Брак Меладзе распался в 2014 году после 20 лет совместной жизни. Пережить это женщина помогли дети и вера. Она стала часто ходить в церковь, что не поддержали некоторые ее близкие и знакомые.