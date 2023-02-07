Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями конфликта со старшей дочерью

Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями конфликта со старшей дочерью

Бывшая Жена певца Валерия Меладзе Ирина рассказала о трудностях, которые она испытала в общении с дочерью после разрыва с артистом. Об этом пишет Starhit.

Разрыв с известным исполнителем Ирина Меладзе переживала довольно трудно. По началу 20-летняя дочь Инга с большим трудом ее понимала. Однако со временем маме удалось найти подход к девочке и все наладилось. Она признается, на ребенка просто не нужно было давить и дать ей время все осознать.

Брак Меладзе распался в 2014 году после 20 лет совместной жизни. Пережить это женщина помогли дети и вера. Она стала часто ходить в церковь, что не поддержали некоторые ее близкие и знакомые.
ирина меладзе валерий меладзе дети звезд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду