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Салливан: США узнали о возможностях разведки Китая благодаря сбитому аэростату

Политика
Салливан: США узнали о возможностях разведки Китая благодаря сбитому аэростату

США получили много информации о разведывательном потенциале КНР, отслеживая перемещения китайского аэростата. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Специалистам в США уже удалось получить «много данных» о методах и возможностях разведки этого аэростата. За аппаратом следили «с применением разных средств» во время перемещения над американской территорией, заявил Салливан на конференции Коалиции за глобальное лидерство США в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Помощник президента США отметил, что руководство страны уже связалось с ключевыми представителями предыдущей администрации и предложило устроить брифинги по проведенной экспертизе. Кроме того, власти выразили готовность поделиться полученными данными, заключил Салливан.

Китайский аэростат 3 февраля зашел в воздушное пространство США. Некоторое время за ним велось наблюдение. Позднее аэростат сбил самолет ВВС США.
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