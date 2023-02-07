Салливан: США узнали о возможностях разведки Китая благодаря сбитому аэростату

Специалистам в США уже удалось получить «много данных» о методах и возможностях разведки этого аэростата. За аппаратом следили «с применением разных средств» во время перемещения над американской территорией, заявил Салливан на конференции Коалиции за глобальное лидерство США в Уилмингтоне (штат Делавэр).