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Вучич: Запад может лишь мечтать о признании Сербией независимости Косова

Политика
Вучич: Запад может лишь мечтать о признании Сербией независимости Косова

Западные власти и косовоалбанское правительство могут лишь мечтать, что официальный Белград признает независимость Приштины. Это заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Взаимное признание – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия», — написал глава государства на своей странице в одной из социальных сетей.

Вучич сообщил об этом перед встречей со специальным представителем Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком за закрытыми дверями. Сербский лидер после этих переговоров назвал их открытым и дружеским разговором. Он также добавил к заявлению снимок с рукопожатием.
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