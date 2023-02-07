Вучич: Запад может лишь мечтать о признании Сербией независимости Косова

Западные власти и косовоалбанское правительство могут лишь мечтать, что официальный Белград признает независимость Приштины. Это заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
«Взаимное признание – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия», — написал глава государства на своей странице в одной из социальных сетей.
Вучич сообщил об этом перед встречей со специальным представителем Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком за закрытыми дверями. Сербский лидер после этих переговоров назвал их открытым и дружеским разговором. Он также добавил к заявлению снимок с рукопожатием.