Вучич: Запад может лишь мечтать о признании Сербией независимости Косова

Вучич сообщил об этом перед встречей со специальным представителем Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком за закрытыми дверями. Сербский лидер после этих переговоров назвал их открытым и дружеским разговором. Он также добавил к заявлению снимок с рукопожатием.