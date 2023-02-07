Пушков назвал «политическим сном» сравнение Арестовича Украины с Южной Кореей

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сравнение Украины с Южной Кореей экс-советником главы офиса украинского президента Алексея Арестовича. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Пушков отметил, что из Украины по уровню жизни и развития никак и никогда не получится Южной Кореи. По его словам, это некий новый политический сон и мечта «пост-майдана».
Член Совфеда РФ уточнил, что такие идеи предлагают украинцам люди, которые ищут свое место в будущей системе власти на Украине и пытаются сформулировать перспективы. Он подчеркнул, что сравнение пустое и никуда не годится.
Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом ранее заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он напомнил, что выход из конфликта может быть не таким, каким казался Киеву несколько назад. По его мнению, речь может идти о сценарии двух Корей.