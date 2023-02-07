Пушков назвал «политическим сном» сравнение Арестовича Украины с Южной Кореей

Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом ранее заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он напомнил, что выход из конфликта может быть не таким, каким казался Киеву несколько назад. По его мнению, речь может идти о сценарии двух Корей.