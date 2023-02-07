Российские военные первыми начали разгребать завалы в Алеппо

Российские военные первыми начали разгребать завалы в сирийском Алеппо после землетрясения. Этот город является самым пострадавшим регионом.
Вместе с местными сотрудниками коммунальных служб российские военные занимаются поиском людей под завалами. В распоряжении ФАН появилось видео с места происшествия.
Подземные толчки магнитудой 7,7 произошли в понедельник ночью в турецкой провинции Кахраманмараш. Землетрясение ощущалось в десяти регионах республики, а также в Сирии, где случились большие разрушения. В результате погибли многие тысячи людей.