Анна Заворотнюк напомнила про конфликт с Петром Чернышевым

Дело в том, что Заворотнюк постоянно поздравляет родных и близких со всеми праздниками. Однако день рождения Чернышева она проигнорировала. Да и сам фигурист пропал с радаров после Нового года. Его партнерша Наоми Ланг волнуется, поскольку мужчина не отвечает на сообщения.