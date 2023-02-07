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Анна Заворотнюк напомнила про конфликт с Петром Чернышевым

Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк напомнила про конфликт с Петром Чернышевым

Модель Анна Заворотнюк подогрела интерес публики к своему конфликту с отчимом, фигуристом Петром Чернышевым. По всей видимости, «холодная война» между родственниками продолжается, пишет портал «7дней».

Дело в том, что Заворотнюк постоянно поздравляет родных и близких со всеми праздниками. Однако день рождения Чернышева она проигнорировала. Да и сам фигурист пропал с радаров после Нового года. Его партнерша Наоми Ланг волнуется, поскольку мужчина не отвечает на сообщения.

Также нет и информации об онкобольной актрисе Анастасии Заворотнюк. Она уже более трех лет страдает глиобластомой, а ее родные не делятся с публикой информацией о самочувствии и состоянии телезвезды.

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