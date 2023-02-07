Власти Тель-Авива подсветили здание мэрии в цвета флага Турции

В пресс-центре израильского министерства иностранных дел уточнили, что данная акция проводится «в знак соболезнования и поддержки» со стороны всех жителей страны. Официальный Тель-Авив также заявил, что в Турцию направляются 150 сотрудников экстренных служб для помощи в ликвидации последствий землетрясения.