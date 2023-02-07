Власти Тель-Авива подсветили здание мэрии в цвета флага Турции

Власти Тель-Авива в понедельник, 6 февраля, подсветили здание местной мэрии в цвета флага Турции в память о погибших в результате землетрясения в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-центре израильского министерства иностранных дел уточнили, что данная акция проводится «в знак соболезнования и поддержки» со стороны всех жителей страны. Официальный Тель-Авив также заявил, что в Турцию направляются 150 сотрудников экстренных служб для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Подземные толчки магнитудой 7,7 случились в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Землетрясение также ощущалось во многих регионах республики и в Сирии.