Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Тель-Авива подсветили здание мэрии в цвета флага Турции

Происшествия
Власти Тель-Авива подсветили здание мэрии в цвета флага Турции

Власти Тель-Авива в понедельник, 6 февраля, подсветили здание местной мэрии в цвета флага Турции в память о погибших в результате землетрясения в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-центре израильского министерства иностранных дел уточнили, что данная акция проводится «в знак соболезнования и поддержки» со стороны всех жителей страны. Официальный Тель-Авив также заявил, что в Турцию направляются 150 сотрудников экстренных служб для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 7,7 случились в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Землетрясение также ощущалось во многих регионах республики и в Сирии.
турция землетрясение тель-авив израиль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду