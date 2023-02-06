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Ребенок родился под завалами дома в Сирии

Происшествия
Ребенок родился под завалами дома в Сирии

Ребенок родился под завалами в сирийском городе Алеппо. Мама малыша умерла при родах, ее не удалось спасти.

По некоторым данным в Сирии в результате землетрясения погибли 593 человека. Еще 1,4 тысячи сирийцев пострадали. За день в Турции и Сирии погибло более 2,3 тысячи человек.

Сегодня в Турции и Сирии произошло крупнейшее за последние 80 лет землетрясение. Толчки происходили дважды: ночью и днем. В турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение достигало магнитуда 7,7.

Повторное землетрясение затронуло Шанлыурф, Анкару, Адан и Диярбакыр. Магнитуда толчков составила 7,7, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
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