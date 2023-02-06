LCI: неожиданная экономическая стратегия Кремля разрушила планы Запада

Западные страны считали, что российская экономика в скором времени рухнет, а страну будут терзать годы дефицита и удушья. Тем не менее последние прогнозы роста МВФ свидетельствуют о прямо противоположных вещах. При этом экономический рост России может быть выше, чем у Евросоюза и США.