LCI: неожиданная экономическая стратегия Кремля разрушила планы Запада

Санкции Запада не смогли разрушить экономику России. Об этом рассказал ведущий Давид Пюжадас на телеканале La Chaîne Info.
Западные страны считали, что российская экономика в скором времени рухнет, а страну будут терзать годы дефицита и удушья. Тем не менее последние прогнозы роста МВФ свидетельствуют о прямо противоположных вещах. При этом экономический рост России может быть выше, чем у Евросоюза и США.
В стране не случилось паники, благодаря действиям Центробанка России вместе с правительством. В то же время рубль очень быстро стабилизировали, заключил Давид Пюжадас в эфире французского телеканала.