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Два человека пострадали в аварии со скорой помощью в Набережных Челнах

Происшествия
Два человека пострадали в аварии со скорой помощью в Набережных Челнах

Автомобиль скорой помощи попал в дорожное происшествие в Набережных Челнах. В результате инцидента, согласно предварительным сведениям, пострадали два человека. Этой информацией поделился пресс-центр Министерства внутренних дел по Татарстану.

Столкновение произошло между автомобилем скорой помощи и легковой машиной Audi. Авария случилась на пересечении проспектов Вахитова и Сююмбике. Материал об этом опубликовал ТАСС.

Ранее массовая авария произошла на трассе Минеральные Воды — Кисловодск. В пресс-центре прокуратуры Ставропольского края сообщили, что в происшествии приняли участие 23 автомобиля.
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