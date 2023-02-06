Два человека пострадали в аварии со скорой помощью в Набережных Челнах

Автомобиль скорой помощи попал в дорожное происшествие в Набережных Челнах. В результате инцидента, согласно предварительным сведениям, пострадали два человека. Этой информацией поделился пресс-центр Министерства внутренних дел по Татарстану.
Столкновение произошло между автомобилем скорой помощи и легковой машиной Audi. Авария случилась на пересечении проспектов Вахитова и Сююмбике. Материал об этом опубликовал ТАСС.
Ранее массовая авария произошла на трассе Минеральные Воды — Кисловодск. В пресс-центре прокуратуры Ставропольского края сообщили, что в происшествии приняли участие 23 автомобиля.