Зампостпреда РФ при ООН Полянский рассказал о призывах к разделу России на Западе

Призывы к разделу России звучат в западных странах. В некоторых говорят и об этнических чистках для русских. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«За последние месяцы мы убедились в том, что антироссийские прожекты в головах наших бывших западных партнеров никуда не делись», – посетовал дипломат, добавив, что «самые ретивые» захотели «окончательно решить русский вопрос».
Полянский напомнил о словах польского депутата Европарламента Анны Фотыги, призвавшей обсудить «создание свободных и независимых государств» на территории России. Распад страны «принесет очевидные преимущества», считает парламентарий из Польши.
На французском телевидении ведутся обсуждения об «очищении Крыма» от русских, добавил зампостпреда РФ при ООН. По его словам, «как и 80 с лишним лет назад нам вновь бросил вызов коварный враг». Украина лишь «слепое орудие» в его руках, заключил Полянский.