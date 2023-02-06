Зампостпреда РФ при ООН Полянский рассказал о призывах к разделу России на Западе

На французском телевидении ведутся обсуждения об «очищении Крыма» от русских, добавил зампостпреда РФ при ООН. По его словам, «как и 80 с лишним лет назад нам вновь бросил вызов коварный враг». Украина лишь «слепое орудие» в его руках, заключил Полянский.