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Политик Филиппо призвал перестать передавать Украине оружие из-за коррупционного скандала

Политика
Политик Филиппо призвал перестать передавать Украине оружие из-за коррупционного скандала

Коррупционный скандал, который в данный момент происходит на Украине, доказывает неправомерное применение поставок Запада Киевом. Это заявление на своей странице в социальной сети Twitter сделал французский политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо.

По его словам, глава украинского министерства обороны Алексей Резников замешан в большом деле о коррупции. Вся поддержка, которую оказывают западные страны, полностью расхищается, «миллиард за миллиардом».

«Давайте остановим это!» — потребовал Филиппо.

Ранее Филиппо выступил с публичной критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен. Бывшего европарламентария смутила их совместная фотография в Киеве. В своем Twitter Филиппо отметил, что политики на снимке заливаются смехом в то время, когда это абсолютно недопустимо. Олигархия всегда смотрела на войны иначе, пересчитывая свои миллионы, подчеркнул он.
Филиппо Украина поставки коррупция
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