Политик Филиппо призвал перестать передавать Украине оружие из-за коррупционного скандала

Ранее Филиппо выступил с публичной критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен. Бывшего европарламентария смутила их совместная фотография в Киеве. В своем Twitter Филиппо отметил, что политики на снимке заливаются смехом в то время, когда это абсолютно недопустимо. Олигархия всегда смотрела на войны иначе, пересчитывая свои миллионы, подчеркнул он.