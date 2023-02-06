Коррупционный скандал, который в данный момент происходит на Украине, доказывает неправомерное применение поставок Запада Киевом. Это заявление на своей странице в социальной сети Twitter сделал французский политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, глава украинского министерства обороны Алексей Резников замешан в большом деле о коррупции. Вся поддержка, которую оказывают западные страны, полностью расхищается, «миллиард за миллиардом».
«Давайте остановим это!» — потребовал Филиппо.
Ранее Филиппо выступил с публичной критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен. Бывшего европарламентария смутила их совместная фотография в Киеве. В своем Twitter Филиппо отметил, что политики на снимке заливаются смехом в то время, когда это абсолютно недопустимо. Олигархия всегда смотрела на войны иначе, пересчитывая свои миллионы, подчеркнул он.