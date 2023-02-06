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Трасс заявила о нежелании вновь становиться премьер-министром Великобритании

Политика
Трасс заявила о нежелании вновь становиться премьер-министром Великобритании

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призналась, что не захотела бы вновь занимать пост лидера страны, несмотря на то, что не сожалеет о своем выдвижении. На посту премьер-министра Трасс пробыла всего 44 дня.

Она призналась, что хотела бы и дальше продвигать политику экономического стимулирования. При этом Трасс хочет остаться членом парламента, но она не хочет возвращаться в офис премьера, передает журнал Spectator.

Еще в прошлом году в Британии сменилось несколько премьер-министров. Борис Джонсон покинул свой пост в июле 2022 года, а на его место пришла Лиз Трасс, которая пробыла главой правительства всего 44 дня. В итоге премьер-министром стал Риши Сунак.
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