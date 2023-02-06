Трасс заявила о нежелании вновь становиться премьер-министром Великобритании

Еще в прошлом году в Британии сменилось несколько премьер-министров. Борис Джонсон покинул свой пост в июле 2022 года, а на его место пришла Лиз Трасс, которая пробыла главой правительства всего 44 дня. В итоге премьер-министром стал Риши Сунак.