Трасс заявила о нежелании вновь становиться премьер-министром Великобритании

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призналась, что не захотела бы вновь занимать пост лидера страны, несмотря на то, что не сожалеет о своем выдвижении. На посту премьер-министра Трасс пробыла всего 44 дня.
Она призналась, что хотела бы и дальше продвигать политику экономического стимулирования. При этом Трасс хочет остаться членом парламента, но она не хочет возвращаться в офис премьера, передает журнал Spectator.
Еще в прошлом году в Британии сменилось несколько премьер-министров. Борис Джонсон покинул свой пост в июле 2022 года, а на его место пришла Лиз Трасс, которая пробыла главой правительства всего 44 дня. В итоге премьер-министром стал Риши Сунак.