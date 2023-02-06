Офицер ВСУ: россияне заняли более трети Артемовска

Россияне заняли больше трети Артемовска. Об этом изданию «Страна» рассказал офицер ВСУ Денис Ярославский.
Солдат подтвердил, что россияне уверенно берут Артемовск. Украинские формирования здесь столкнулись с серьезным противником, который, к тому же, постоянно учится, добавил он.
«Вагнеровцы» продолжают перемалывать оборону противника в городской черте Бахмута. Ранее корреспонденты ФАН рассказали о ситуации на позициях «оркестра» на юге города, где «музыканты» добились существенных успехов после полной зачистки северных окраин поселка Опытное. Украинские формирования оказывают наступающим штурмовикам жесткое сопротивление, причем по информации бойцов ЧВК, на этом участке фронта бои ведут не только военнослужащие ВСУ, но и члены националистических батальонов.