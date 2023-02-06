Офицер ВСУ: россияне заняли более трети Артемовска

«Вагнеровцы» продолжают перемалывать оборону противника в городской черте Бахмута. Ранее корреспонденты ФАН рассказали о ситуации на позициях «оркестра» на юге города, где «музыканты» добились существенных успехов после полной зачистки северных окраин поселка Опытное. Украинские формирования оказывают наступающим штурмовикам жесткое сопротивление, причем по информации бойцов ЧВК, на этом участке фронта бои ведут не только военнослужащие ВСУ, но и члены националистических батальонов.