Депутатская история: как реагируют парламентарии на предложение запретить отдыхать за границей

Работающий внутренний барометр и исключение для служебных командировок — народные избранники реагируют на инициативу запретить отдыхать за границей. Предложение законодательно закрепить обязанность законодателей проводить каникулы на родной земле, парламентарии встречают по-разному.
В социальных сетях россияне не раз поднимали вопрос о моральном облике представителей власти. Последней «ложкой дегтя» стала демонстрация двоих парламентариев своего отдыха в Мексике, в то время как российская армия сражается на линии фронта, защищая интересы Отечества.
Ранее редакция ФАН уже подводила промежуточные итоги того, как отреагировал на данную инициативу депутатский корпус. Еще восемь представителей власти в беседе с нашими корреспондентами прокомментировали предложение предпринимателя и объяснили свою точку зрения.
Однозначно «да»
Большая часть депутатов целиком и полностью поддерживает ограничение на выезд своих коллег за рубеж. Депутат Госдумы Константин Затулин отметил, что считает такую меру правильной:
«…Может быть, это было бы полезно. Я не исключаю, что такое решение может быть принято, чтобы исключить те досадные примеры, когда люди показывают, что они оторваны от людей и проблем страны», — заявил Затулин.
Того же мнения придерживается депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Политик отметил, что исключением для подобных ограничений должны являться рабочие командировки, которые являются неотъемлемой частью государственной политики:
«Единственное исключение — это поездки за границу в рамках рабочих групп по работе с коллегами из других стран. Россия у нас страна огромная и отдых здесь на любой вкус. По уровню обслуживания не хуже, чем в других странах», — сказал депутат.
Пользу для Отечества в предложении российского предпринимателя увидел депутат Государственной думы Сергей Алтухов, который отметил, что данная инициатива может помочь развитию внутреннего туризма:
«Некоторым коллегам пора вернуться в реальный мир. Уже почти год идет специальная военная операция – наши ребята каждый день рискуют жизнью, мы принимаем серьезные усилия для преодоления экономических санкций, идет большой поток гражданских беженцев. Не до отдыха и развлечений уже давно всем», — подчеркнул политик.
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Игорь Кастюкевич считает, что нерабочие поездки в период проведения СВО «выглядят немного странно», а лучшим местом для отдыха политик назвал Россию:
«Конечно, все мы люди и не можем работать круглогодично 24/7. Поэтому короткий непродолжительный отдых должен быть у каждого. Но на период СВО все депутаты и чиновники если и должны отдыхать, то пару – тройку дней и где-нибудь в тишине на даче или рыбалке. Чтобы немного выспаться, переключиться и потом с новыми силами «в бой». Работы сейчас очень много», — отметил он.
Поддержал предложение Депутат Государственной думы Павел Качкаев:
«Я поддерживаю эту идею. Сам я люблю отдыхать в Сочи. Был там последний раз летом. Идею поддерживаю, но не буду комментировать ее», — заявил Качкаев.
Стоит проявить сознательность
О том, что некоторые ограничения уже существуют — рассказал депутат Государственной думы, председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов.
«Сейчас это просто небезопасно, потому что общая атмосфера такая, что чиновники могут стать жертвами какой-нибудь акции, в том числе иностранных спецслужб. Тем самым они могут подвести те организации, в которых работают», — считает Кривоносов.
Мнение о том, что данная мера носит необязательный, но желательный характер выразил депутат Государственной Думы Игорь Шубин:
«Я думаю, что это носит все-таки пока рекомендательный характер, так как запретить никто не может этой возможности, согласно Конституции. Мне, например, для себя лично и без каких-либо рекомендаций понято, что сейчас этого делать не нужно, потому что возможны любые провокации и прочее. И, честно говоря, не тянет туда вовсе после их отношения к нам», — заявил депутат.
На сознательность и моральную ответственность своих коллег уповает депутат Госдумы Дмитрий Хубезов:
«Депутаты взрослые люди и должны давать себе отчет: стоит ли куда-то в это сложное время ехать или нет. Мы, в условиях СВО, на особом положении и никто за рубежом провокации против депутатов не отменял. Ошибочно думать, что рядовая поездка депутата останется не замеченной. Все все видят и фиксируют», — поделился он.
Не согласны с инициативой
А вот Депутат Государственной думы Елена Цунаева считает общественное порицание достаточной мерой:
«Не думаю, что это нужно жестко регулировать на законодательном уровне. Если примут такое решение — пусть будет, но, на мой взгляд, это избыточная мера. Это вопрос воспитания. Мне кажется, что у депутатов изначально должна быть норма этичного поведения. А кичиться своими возможностями — вообще неприемлемо. Это противно и любым религиям, когда человек хвастается чем-то в публичной сфере. Что касается выездов, то здесь просто должны партии поработать. Не думаю, что нужен специальный закон по этому поводу», — сказала она.
Отказались комментировать
Нашлись и те, кому не по душе обсуждать подобные предложения. Например, депутат Госдумы Сергей Лисовский, который считает, что в стране и без того достаточно тем для обсуждения:
«Вы знаете, я удивляюсь журналистам! У нас в стране реально много проблем, о которых вы не пишет, а вот какие-то заявления вы начинаете смаковать. Мне просто смешно, какие вопросы задаете. Спасибо», — ответил редакции парламентарий.
В «глухой отказ» ушли следующие представители власти: Павел Завальный, Оксана Фадина, Ирина Белых, Татьяна Соломатина, Валерий Гартунг, Николай Цед.
Депутат Михаил Тереньтьев отказался от комментирования, сославшись на то, что не поверил в поступившее от Евгения Пригожина предложение.
Журналисты РИА ФАН продолжат опрос депутатского корупса.