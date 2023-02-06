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Украинцы раскритиковали офицера ГПСУ за фото роскошной жизни

Общество
Украинцы раскритиковали офицера ГПСУ за фото роскошной жизни

Офицер Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская поделилась фото роскошной жизни и оказалась в центре скандала. Об инциденте сообщают украинские СМИ.

Плантовская опубликовала в соцсетях фото на кожаном диване. Офицер позировала в черной облегающей одежде с атрибутами роскошной жизни. Многие пользователи раскритиковали женщину в комментариях под постом. Украинцы поинтересовались, специально ли девушка раздражает общество, и не уволили ли ее со службы в ГПСУ.

Офицер уже попадала в поле зрения соотечественников, поделившись фотографией на фоне Эйфелевой башни в Париже. После скандала Плантовскую перевели из Одессы в Житомирский пограничный отряд.
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