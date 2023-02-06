Украинцы раскритиковали офицера ГПСУ за фото роскошной жизни

Офицер Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская поделилась фото роскошной жизни и оказалась в центре скандала. Об инциденте сообщают украинские СМИ.
Плантовская опубликовала в соцсетях фото на кожаном диване. Офицер позировала в черной облегающей одежде с атрибутами роскошной жизни. Многие пользователи раскритиковали женщину в комментариях под постом. Украинцы поинтересовались, специально ли девушка раздражает общество, и не уволили ли ее со службы в ГПСУ.
Офицер уже попадала в поле зрения соотечественников, поделившись фотографией на фоне Эйфелевой башни в Париже. После скандала Плантовскую перевели из Одессы в Житомирский пограничный отряд.