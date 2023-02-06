Украинцы раскритиковали офицера ГПСУ за фото роскошной жизни

Плантовская опубликовала в соцсетях фото на кожаном диване. Офицер позировала в черной облегающей одежде с атрибутами роскошной жизни. Многие пользователи раскритиковали женщину в комментариях под постом. Украинцы поинтересовались, специально ли девушка раздражает общество, и не уволили ли ее со службы в ГПСУ.