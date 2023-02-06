Немецкие пользователи Twitter посмеялись над новым требованием МИД Украины

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник подвергся критике со стороны немецких пользователей Twitter. Он в очередной раз потребовал новое вооружение для киевского режима.
Мельник обратился к Германии с требованием предоставить Вооруженным силам Украины истребители Tornado и Eurofighters. Кроме того, он порекомендовал ФРГ принять «правильное решение» в ближайшее время.
Комментаторы поинтересовались, будут ли следующими ядерные ракеты. Немцы напомнили, что Германия — не служба доставки пиццы. Некоторые посоветовали украинцам потребовать мозги или «попросить милостыню у американцев». При этом пользователи Twitter считают, что поставки самолетов вообще необходимо прекратить.