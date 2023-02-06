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Немецкие пользователи Twitter посмеялись над новым требованием МИД Украины

Политика
Немецкие пользователи Twitter посмеялись над новым требованием МИД Украины

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник подвергся критике со стороны немецких пользователей Twitter. Он в очередной раз потребовал новое вооружение для киевского режима.

Мельник обратился к Германии с требованием предоставить Вооруженным силам Украины истребители Tornado и Eurofighters. Кроме того, он порекомендовал ФРГ принять «правильное решение» в ближайшее время.

Комментаторы поинтересовались, будут ли следующими ядерные ракеты. Немцы напомнили, что Германия — не служба доставки пиццы. Некоторые посоветовали украинцам потребовать мозги или «попросить милостыню у американцев». При этом пользователи Twitter считают, что поставки самолетов вообще необходимо прекратить.
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