Немецкие пользователи Twitter посмеялись над новым требованием МИД Украины

Комментаторы поинтересовались, будут ли следующими ядерные ракеты. Немцы напомнили, что Германия — не служба доставки пиццы. Некоторые посоветовали украинцам потребовать мозги или «попросить милостыню у американцев». При этом пользователи Twitter считают, что поставки самолетов вообще необходимо прекратить.