Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Госдумы Шхагошев: доверие к ООН может вернуть ее независимость от США

Политика
Депутат Госдумы Шхагошев: доверие к ООН может вернуть ее независимость от США

ООН следует обрести независимость от США, чтобы влиять на ситуацию в мире. Таким мнением с РИА Новости поделился член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Парламентарий прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине уменьшаются. Мир идет к «более широкомасштабной войне», указал он.

Депутат считает опасения Гутерреша обоснованными. По его словам, самостоятельность организации от США могла бы вернуть ей доверие и «повлиять на опасения», о которых говорил генсек ООН.

Началом восстановления авторитета организации может стать «инициатива расследования действий США против Ирака». Особенно в свете «многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности», заключил Шхагошев.
оон шхагошев антониу гутерреш США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду