Депутат Госдумы Шхагошев: доверие к ООН может вернуть ее независимость от США

ООН следует обрести независимость от США, чтобы влиять на ситуацию в мире. Таким мнением с РИА Новости поделился член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Парламентарий прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине уменьшаются. Мир идет к «более широкомасштабной войне», указал он.
Депутат считает опасения Гутерреша обоснованными. По его словам, самостоятельность организации от США могла бы вернуть ей доверие и «повлиять на опасения», о которых говорил генсек ООН.
Началом восстановления авторитета организации может стать «инициатива расследования действий США против Ирака». Особенно в свете «многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности», заключил Шхагошев.