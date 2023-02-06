Кирби: Блинкен не поедет в Китай из-за инцидента с аэростатом

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай нецелесообразен на фоне инцидента вокруг китайского аэростата. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.
При этом Кирби отметил, что несмотря на это, контакты между Вашингтоном и Пекином продолжатся. Когда наступит подходящее время, будут назначены новые даты для визита Блинкена в Китай, добавил он.
Напряженность между странами в свете инцидента с аэростатом не должна перерастать в конфликт, подчеркнул Кирби. Почему это стало причиной отмены визита госсекретаря, он не уточнил.