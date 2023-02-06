Зеленский прилетит в Брюссель в четверг на саммит лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Брюссель в четверг, 9 февраля. Этой информацией поделилось информационное агентство Belga.
Поездка связана с предстоящим саммитом лидеров стран Европейского союза. Мероприятие состоится 9-10 февраля в столице Бельгии. Издание подчеркивает, что по соображениям безопасности конкретная программа поездки украинского лидера держится в тайне.
Ранее сообщалось, что Италия отказала Зеленскому в выступлении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Он начнется 7 февраля. Организаторы не позволили президенту Украины продемонстрировать свое видеообращение.