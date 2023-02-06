Михалков вышел на сцену под громкие овации впервые после реанимации

Режиссер Никита Михалков в понедельник, 6 февраля, вышел на сцену Театра сатиры в Москве. Это стало его первым появлением на публике с момента выписки из больницы, пишет Пятый канал.
Михалков принял участие в спектакле «12», на который все билеты зрители раскупили еще в прошлом году. Спектакль длился три часа, а именитый режиссер вышел на сцену под громкие овации.
Кинематографист попал в реанимацию с пневмонией 5 января. Тогда врачи начали говорить о предынфарктном состоянии Михалкова. Однако режиссер справился с болезнью и уже в конце января его выписали из больницы. Все время после госпитализации кинодеятель оставался на связи с аудиторией, а также успевал работать по мере сил.