Михалков вышел на сцену под громкие овации впервые после реанимации

Кинематографист попал в реанимацию с пневмонией 5 января. Тогда врачи начали говорить о предынфарктном состоянии Михалкова. Однако режиссер справился с болезнью и уже в конце января его выписали из больницы. Все время после госпитализации кинодеятель оставался на связи с аудиторией, а также успевал работать по мере сил.