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Полянский: матери пленных бойцов ВСУ просят не возвращать их домой

Политика
Полянский: матери пленных бойцов ВСУ просят не возвращать их домой

Родные некоторых украинских военнопленных просят российскую сторону не возвращать их домой. Об этом заявил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации.

Матери и жены пленных солдат ВСУ обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят не включать их родных в список на обмен пленными, указал Полянский. Они боятся, что их мужей и сыновей снова погонят на фронт.

С ними солидарны и сами военнопленные. Они рассказывают, что украинское командование относится к ним как к пушечному мясу, поэтому не хотят возвращаться.
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