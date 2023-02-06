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Первый самолет МЧС отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Происшествия
Первый самолет МЧС отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Самолет МЧС с российскими спасателями вылетел с аэропорта Жуковский в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что два самолета Ил-76 готовы вылететь в Турцию. Были приведены в готовность около сотни специалистов аэромобильного отряда МЧС «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту находится замглавы МЧС Александр Чуприян.

Следом за ним последуют еще два самолета. Один Ил-76 должен отправиться в Сирию.
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