Первый самолет МЧС отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что два самолета Ил-76 готовы вылететь в Турцию. Были приведены в готовность около сотни специалистов аэромобильного отряда МЧС «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».