Количество погибших в результате землетрясения в Сирии превысило тысячу

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1060. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Минздрав САР сообщает, что пострадали 2400 человек. По данным ведомства, число жертв может возрасти, работы по спасению продолжаются.
Напомним, что трагедия случилась рано утром 6 февраля, когда на юго-востоке соседней Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4. На 13:00 количество погибших в результате ЧП достигло 912, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Сейсмическая активность сказалась и на Сирии, где также произошли серьезные разрушения. Ранее в СМИ появились данные, что жертвами природной катастрофы стали 403 сирийца, еще почти 1300 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.