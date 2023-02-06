ВСУ применяют химическое оружие против Донбасса. События дня

Киевские боевики используют химическое оружие на территории Донбасса. Власти Донецкой Народной Республики отмечают факты его применения на Артемовсеком и Угледарском направлениях.
Специалисты утверждают, что ВСУ используют чрезвычайно токсичный газ-хлорциан. Сообщается, что получившие отравления данным веществом российские бойцы испытывают сильную тошноту, рвоту головокружение вплоть до потери сознания. Информация о применении украинской стороной запрещенных веществ на полях сражений против армии России впервые появилась около трех недель назад. Москва предупредила о жестких ответных мерах, если факты, подтверждающие использование Украиной химоружия, подтвердятся.
Утром 6 февраля в Турции случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. На данный момент власти Турции официально сообщили о 1121 погибшем. Более 5 тысяч человек ранены, тысячи зданий разрушены, сколько людей остаётся под завалами — неизвестно. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы, власти обратились за международной помощью. Как сообщается, земля содрогнулась в 14 странах. Так, например, неблагоприятная обстановка из-за толчков сложилась и в Сирии. Жертвами стихийного бедствия стали около 400 человек, более 2000 числятся пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин отправил телеграммы лидерам Турции и Сирии, в которых выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений. Глава российского государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил сочувствие близким погибших.
Сегодня стало известно, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову из-за проблем с сосудами могут ампутировать ногу по колено. Ранее врачи уже заявляли о намерении ампутировать пальцы ног из-за развившегося у фигуриста некроза, если процесс повреждения клеток не удастся остановить.