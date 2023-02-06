ВСУ применяют химическое оружие против Донбасса. События дня

Утром 6 февраля в Турции случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. На данный момент власти Турции официально сообщили о 1121 погибшем. Более 5 тысяч человек ранены, тысячи зданий разрушены, сколько людей остаётся под завалами — неизвестно. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы, власти обратились за международной помощью. Как сообщается, земля содрогнулась в 14 странах. Так, например, неблагоприятная обстановка из-за толчков сложилась и в Сирии. Жертвами стихийного бедствия стали около 400 человек, более 2000 числятся пропавшими без вести.