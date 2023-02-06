Президент Турции объявил траур по погибшим в результате землетрясения до 12 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более тысячи человек. Он будет действовать вплоть до конца текущей недели.
Подчеркивается, что землетрясение, прошедшее в Турции утром 6 февраля, стало крупнейшим с 1939 года. По предварительным данным жертвами стихии стали более тысячи человек, 3 тысячи зданий было разрушено. В страну вылетели спасатели из разных государств, в том числе и из России. Они окажут помощь в разборе завалов и спасении людей.
В период с 6 февраля по 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. Школьники были освобождены от занятий, в стране отменены спортивные мероприятия.