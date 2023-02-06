В НАК объяснили значение разных уровней террористической опасности

Президент России Владимир Путин указом от 31 января 2023 года отменил максимальный срок действия уровней террористической опасности, которые ранее могли устанавливаться в регионе РФ на определенный период. На сайте Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказали о нескольких видах предупреждений и объяснили, чем они отличаются друг от друга, пишет «Парламентская газета».
Всего есть три уровня террористической опасности — «синий», «желтый» и «красный». Первый — повышенный — вводят при наличии требующей подтверждения информации о возможности совершения теракта. Предпочтение второму (высокому) отдается в случае, если данные о возможном ЧП подтверждены. Третий уровень — критический — назначают, когда теракт уже случился или стало известно о совершении действий, создающих его угрозу.
Теперь решение о введении того или иного уровня террористической опасности в российском регионе или на конкретном объекте может быть бессрочным и действовать до его отмены. Также изменения в документ, принятый в 2012 году, закрепили приоритет решений председателя НАК над мнением председателя региональной антитеррористической комиссии — главы субъекта.