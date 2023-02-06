В НАК объяснили значение разных уровней террористической опасности

Теперь решение о введении того или иного уровня террористической опасности в российском регионе или на конкретном объекте может быть бессрочным и действовать до его отмены. Также изменения в документ, принятый в 2012 году, закрепили приоритет решений председателя НАК над мнением председателя региональной антитеррористической комиссии — главы субъекта.