Депутат Алтухов прокомментировал законопроект о провайдерах

Один из участников обсуждения депутат Госдумы Сергей Алтухов рассказал РИАФАН, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу. Наиболее разумные решения, с его точки зрения, предложены в законопроекте депутатов и сенаторов от «Единой России».