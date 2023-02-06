Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Алтухов прокомментировал законопроект о провайдерах

Политика
Депутат Алтухов прокомментировал законопроект о провайдерах

Государственной Думе состоялись парламентские слушания Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах».

Собравшиеся обсудили три внесенных ранее законопроекта, которые позволяют провайдерам заходить в дома без общего собрания жителей.

Один из участников обсуждения депутат Госдумы Сергей Алтухов рассказал РИАФАН, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу. Наиболее разумные решения, с его точки зрения, предложены в законопроекте депутатов и сенаторов от «Единой России».

«Они предлагают, чтобы любой оператор связи мог по желанию любого собственника или нанимателя жилья входить в дом без решения общего собрания жильцов. Причем оборудование будет размещаться безвозмездно, но оператор должен оплачивать потребляемое приборами электричество. Кроме того, предложено Правительству разработать единый порядок размещения сетей связи в многоквартирных домах и правила взаимодействия между оператором связи и управляющими компаниями. Думаю, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение всей палаты парламента. Ведь интернет сегодня источник информации для многих сегодня. Его доступность – необходимая потребность, а также возможность быстро получить госуслуги, записаться на прием к врачу, следить за успеваемостью ребенка в школе. Коммуникации посредством интернета уже не развлечение и не роскошь, а условие, которое определяет качество жизни граждан», — отметил он.

Ранее Вассерман счел пропагандистским трюком обещания Зеленского Эрдогану после землетрясений.
россия Сергей Алтухов провайдеры госдума
Военкоры ФАН
Лучшие в аду