Депутат Алтухов прокомментировал законопроект о провайдерах

Государственной Думе состоялись парламентские слушания Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах».
Собравшиеся обсудили три внесенных ранее законопроекта, которые позволяют провайдерам заходить в дома без общего собрания жителей.
Один из участников обсуждения депутат Госдумы Сергей Алтухов рассказал РИАФАН, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу. Наиболее разумные решения, с его точки зрения, предложены в законопроекте депутатов и сенаторов от «Единой России».
«Они предлагают, чтобы любой оператор связи мог по желанию любого собственника или нанимателя жилья входить в дом без решения общего собрания жильцов. Причем оборудование будет размещаться безвозмездно, но оператор должен оплачивать потребляемое приборами электричество. Кроме того, предложено Правительству разработать единый порядок размещения сетей связи в многоквартирных домах и правила взаимодействия между оператором связи и управляющими компаниями. Думаю, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение всей палаты парламента. Ведь интернет сегодня источник информации для многих сегодня. Его доступность – необходимая потребность, а также возможность быстро получить госуслуги, записаться на прием к врачу, следить за успеваемостью ребенка в школе. Коммуникации посредством интернета уже не развлечение и не роскошь, а условие, которое определяет качество жизни граждан», — отметил он.
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