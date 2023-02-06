Блокировка YouTube в России и цунами от землетрясения в Турции — какие фейки распространили на Украине 6 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей собрала самые распространенные фейки на Украине за 6 февраля.
Блокировка YouTube в России
Украинские и оппозиционные Telegram-каналы сообщают о блокировке YouTube на территории России с 28 февраля. Ссылаются они при этом на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.
Данную новость опубликовал фейковый аккаунт Мизулиной, на котором в пять раз меньше подписчиков, чем на основном. Ведется этот симулякр с декабря 2022 года.
Одними из первых подхватили фейк про YouTube запрещенные в РФ украинско-польская Nexta и «УНИАН», а также регулярно публикующий вбросы блогер Владислав Поздняков.
Несмотря на то, что обсуждения вокруг вероятной блокировки сервиса ведутся около года, Роскомнадзор никаких заявлений не делал. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщал, что не видит необходимости в столь радикальных мерах. Отсутствие данной темы в повестке подтверждали и в Госдуме РФ.
Цунами от землетрясения в Турции
Ряд украинских Telegram-каналов показал, как вызванная землетрясением в Турции волна цунами в Средиземном море обрушилась на курортное побережье.
В действительности же данное видео гуляет по Сети уже несколько лет. Где-то оно представлено последствиями урагана Ирма в Карибском бассейне от 2017 года, кто-то выдает его за цунами в Таиланде.
Дорожное движение на кадрах — левостороннее, а значит можно предположить, что ролик снят в Индийском океане в 2004 году, то есть 19 лет назад. Это еще раз подтверждает, что украинские информационные ресурсы не считают нужным перепроверять публикуемую информацию.