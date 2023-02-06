Блокировка YouTube в России и цунами от землетрясения в Турции — какие фейки распространили на Украине 6 февраля

Дорожное движение на кадрах — левостороннее, а значит можно предположить, что ролик снят в Индийском океане в 2004 году, то есть 19 лет назад. Это еще раз подтверждает, что украинские информационные ресурсы не считают нужным перепроверять публикуемую информацию.