Минюст РФ включил песню Oxxxymiron «Последний звонок» в перечень экстремистских материалов

Министерство юстиции России признало текст песни рэп-исполнителя Oxxxymiron✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) «Последний звонок» экстремистским и внесло в соответствующий перечень.
Согласно прокурорской проверке, в тексте композиции присутствуют признаки оправдания насильственных действий и идеологии насилия. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Ранее Лига безопасного интернета выступила с просьбой проверить на предмет экстремизма еще одну композицию рэпера — «Ойда».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами