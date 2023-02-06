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Минюст РФ включил песню Oxxxymiron «Последний звонок» в перечень экстремистских материалов

Общество
Минюст РФ включил песню Oxxxymiron «Последний звонок» в перечень экстремистских материалов

Министерство юстиции России признало текст песни рэп-исполнителя Oxxxymiron✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) «Последний звонок» экстремистским и внесло в соответствующий перечень.

Согласно прокурорской проверке, в тексте композиции присутствуют признаки оправдания насильственных действий и идеологии насилия. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее Лига безопасного интернета выступила с просьбой проверить на предмет экстремизма еще одну композицию рэпера — «Ойда».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
песня экстремизм oxxxymiron
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