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Глава Минфина России рассказал, что пользуется кредитной картой

Экономика
Глава Минфина России рассказал, что пользуется кредитной картой

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что иногда пользуется кредитной картой. Об этом он сообщил в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

По его словам, у него есть депозит в банке и зарплатная карточка. Часть зарплаты министр отправляет на депозитный счет, а оставшейся частью пользуется. Однако, если там заканчиваются деньги, он использует кредитку.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о том, как ей звонили телефонные мошенники и при помощи бота пытались узнать данные банковской карты.
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