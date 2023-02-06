Глава Минфина России рассказал, что пользуется кредитной картой

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что иногда пользуется кредитной картой. Об этом он сообщил в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.
По его словам, у него есть депозит в банке и зарплатная карточка. Часть зарплаты министр отправляет на депозитный счет, а оставшейся частью пользуется. Однако, если там заканчиваются деньги, он использует кредитку.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о том, как ей звонили телефонные мошенники и при помощи бота пытались узнать данные банковской карты.