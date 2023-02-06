Израильская разведка раскрыла реальные потери НАТО на Украине

Североатлантический альянс потерял тысячи военнослужащих и инструкторов, отправленных на Украину для оказания помощи ВСУ, сообщает Hurseda Haber.
Ссылаясь на данные израильской разведки МОССАД, журналисты турецкого издания уточнили, что только среди инструкторов потери составили 234 человека. Речь, в частности, идет о гражданах США и Британии.
В то же время безвозвратные потери солдат из стран НАТО на Украине достигли отметки в 2458 человек. Среди них военнослужащие из ФРГ, Польши и стран Балтии.