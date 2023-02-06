События на Украине к 21:00 6 февраля: в Британии подготовят расчеты гаубиц для ВСУ, гибель женщины при обстреле Белгородской области

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 6 февраля.
Россия
Госдума России завтра рассмотрит пакет законопроектов об интеграции Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса в законодательство РФ о социальной защите. В частности, предложения касаются размеров прожиточного минимума, мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также принципов распределения зарплат и пенсий ветеранам, военнослужащим и лицам с инвалидностью. Кроме того, депутаты рассмотрят проект правительства, предусматривающий интеграцию прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в указанных регионах, в систему обязательного социального страхования.
Минобороны РФ сообщило о результатах, достигнутых в ходе специальной военной операции за истекшие сутки. В Харьковской области российские войска вывели из строя украинскую станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300, развернутую в районе поселка Великий Бурлук. Кроме того, в окрестностях Двуречной удалось уничтожить американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Всего от ударов российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении противник потерял около 40 военнослужащих и два автомобиля. Атакам подверглись подразделения 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Гряниковки, Синьковки, Тимковки и Крахмального Харьковской области, а также в Новоселовском Луганской Народной Республики (ЛНР).
Неплохие результаты показала контрбатарейная борьба на Херсонском направлении. Украинские формирования лишились одной реактивной системы залпового огня «Град», самоходных артустановок «Акация» и «Гвоздика», а также буксируемой гаубицы Д-30. В районе Очакова Николаевской области был поражен склад боеприпасов ВСУ.
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ села Казинка в Белгородской области. Об этом 6 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
События в Донбассе
В Донецкой и Луганской народных республиках продолжаются активные бои. По данным МО РФ, на Лиманском направлении в ходе артиллерийских обстрелов и наступления частей российской армии были уничтожены не менее 100 украинских солдат, 3 боевых бронированных машины, 1 РСЗО «Град», самоходный миномет «Нона С» и 2 гаубицы Д-20.
Минобороны подтвердило освобождение Николаевки, которая ранее была взята штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Несколько дней назад об этом сообщила пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.
Кроме того, за истекшие сутки на этом участке фронта ликвидированы до 90 военнослужащих ВСУ, 2 БМП, 2 других бронемашины и гаубица Д-30. Также под Константинополем уничтожены склад с боеприпасами и хранилище топлива противника.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 70 человек из состава подразделений армии и территориальной обороны. Выведен из строя танк, БМП и несколько орудий противника.
Как сообщается, Следственный комитет России взялся за изучение ранее отмечавшихся случаев применения украинскими войсками отравляющих веществ в Бахмуте и Угледаре. В Донецке отметили, что в результате этих инцидентов военнослужащие ощущали тошноту, страдали от рвоты и головокружения, однако пока гибели личного состава в российских подразделениях не отмечалось.
Украина
Правительство Норвегии решило выделять Украине порядка 1,5 млрд долларов ежегодно. Ранее СМИ сообщали, что всего Осло готовится предоставить помощь Киеву на сумму около 7,2 млрд в течение пяти лет. Средства якобы будут распределены как на военную, так и на гражданскую поддержку.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании чиновника по обвинению в госизмене: тот якобы работал на российские спецслужбы и передавал информацию, касающуюся наступательных операций ВСУ. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Кроме того, СБУ арестовала 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Общая стоимость товара составляла около 2,7 млн долларов. Имущество находилось в Николаеве и принадлежало олигарху Дмитрию Фирташу, против которого Киев ввел санкции. Груз прибыл на Украину еще до начала СВО.
В Великобританию доставили группу военнослужащих ВСУ, которые будут обучаться здесь обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90. Ранее Лондон сообщал, что такие орудия будут поставлены Украине вместе с танками Challenger 2 и бронетранспортерами.