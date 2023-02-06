События на Украине к 21:00 6 февраля: в Британии подготовят расчеты гаубиц для ВСУ, гибель женщины при обстреле Белгородской области

Госдума России завтра рассмотрит пакет законопроектов об интеграции Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса в законодательство РФ о социальной защите. В частности, предложения касаются размеров прожиточного минимума, мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также принципов распределения зарплат и пенсий ветеранам, военнослужащим и лицам с инвалидностью. Кроме того, депутаты рассмотрят проект правительства, предусматривающий интеграцию прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в указанных регионах, в систему обязательного социального страхования.