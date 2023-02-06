Новый альбом Лепса, утро Валерии и встреча Баскова с Карауловой — чем запомнился «Золотой граммофон» в Петербурге

О творческих планах рассказали Владимир Пресняков и Григорий Лепс. Первый примет участие в шоу «Голос» в качестве наставника, а исполнитель хита «Рюмка водки на столе» готовит к выпуску новый альбом. Премьера пластинки должна состояться в этом году.