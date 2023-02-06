Новый альбом Лепса, утро Валерии и встреча Баскова с Карауловой — чем запомнился «Золотой граммофон» в Петербурге

После трехлетнего перерыва музыкальная премия «Золотой граммофон» вернулась в Санкт-Петербург. На сцене мероприятия выступили звезды отечественного шоу-бизнеса.
Ведущими шоу стали Николай Басков и Елена Север, а в число приглашенных артистов вошли Григорий Лепс, ANNA ASTI, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Юлианна Караулова и другие знаменитости.
Караулова в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала о сорванных планах на совместную композицию с другим артистом. Исполнительница объяснила, что ее вдохновляет не унывать в таких ситуациях.
«Меня вдохновляет абсолютно все на самом деле. Солнце на улице сегодня очень вдохновляло, классная музыка, хорошие фильмы, иногда сны. И конечно, люди, потому что главный и бездонный источник вдохновения — это люди», — заявила она.
О творческих планах рассказали Владимир Пресняков и Григорий Лепс. Первый примет участие в шоу «Голос» в качестве наставника, а исполнитель хита «Рюмка водки на столе» готовит к выпуску новый альбом. Премьера пластинки должна состояться в этом году.