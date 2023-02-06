Родители юных донецких футболистов рассказали о тренировках под обстрелами

Ребята продолжают отрабатывать удары, учиться новым техникам и демонстрировать отличные результаты на выездных матчах за пределами ДНР, сообщает РЕН ТВ. При этом Вооруженные силы Украины почти без остановки обстреливают город, в том числе дома мирных граждан.