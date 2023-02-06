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Родители юных донецких футболистов рассказали о тренировках под обстрелами

Спорт
Родители юных донецких футболистов рассказали о тренировках под обстрелами

Юные футболисты Донецка продолжают радовать спортивными успехами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы города. Родители спортсменов рассказали, как проходят тренировки в столице Донецкой Народной Республики.

«Да, опасно. Всегда страшно, но мы надеемся на лучшее, что скоро наступит мир и будет все хорошо», — понадеялась мать одного из футболистов Яна Дюндикова.

Ребята продолжают отрабатывать удары, учиться новым техникам и демонстрировать отличные результаты на выездных матчах за пределами ДНР, сообщает РЕН ТВ. При этом Вооруженные силы Украины почти без остановки обстреливают город, в том числе дома мирных граждан.
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