Родители юных донецких футболистов рассказали о тренировках под обстрелами

Юные футболисты Донецка продолжают радовать спортивными успехами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы города. Родители спортсменов рассказали, как проходят тренировки в столице Донецкой Народной Республики.
«Да, опасно. Всегда страшно, но мы надеемся на лучшее, что скоро наступит мир и будет все хорошо», — понадеялась мать одного из футболистов Яна Дюндикова.
Ребята продолжают отрабатывать удары, учиться новым техникам и демонстрировать отличные результаты на выездных матчах за пределами ДНР, сообщает РЕН ТВ. При этом Вооруженные силы Украины почти без остановки обстреливают город, в том числе дома мирных граждан.