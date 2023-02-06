«Ливерпулю» грозит вылет из АПЛ на фоне нарушений финансового фейр-плей

Согласно документам, «Ливерпуль» с 2009 по 2018 год совершал денежные махинации. Если вина руководства «мерсисайдцев» будет доказана, то команде грозит либо снятие очков в таблице АПЛ, либо вылет из элитного дивизиона, говорится в официальном пресс-релизе. Стоит отметить, что такая же участь может настигнуть и «Манчестер Сити».