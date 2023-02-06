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«Ливерпулю» грозит вылет из АПЛ на фоне нарушений финансового фейр-плей

Спорт
«Ливерпулю» грозит вылет из АПЛ на фоне нарушений финансового фейр-плей

Британский «Ливерпуль» может покинуть Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам текущего сезона. Клуб подозревается в нарушении финансового фейр-плей, сообщает пресс-служба АПЛ.

Согласно документам, «Ливерпуль» с 2009 по 2018 год совершал денежные махинации. Если вина руководства «мерсисайдцев» будет доказана, то команде грозит либо снятие очков в таблице АПЛ, либо вылет из элитного дивизиона, говорится в официальном пресс-релизе. Стоит отметить, что такая же участь может настигнуть и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что Хосеп Гвардиола готов покинуть пост главного тренера «горожан», если команду понизят в классе. Испанец разочарован действиями боссов «Манчестер Сити».
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