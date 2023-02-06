Эксперт по туризму Мальцев объяснил, стоит ли россиянам отменять отпуск в Турции

Массовой отмены туров в Турцию среди российских путешественников сейчас не наблюдается, заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Эксперт по туризму рассказал E1.RU, что землетрясения не затронули популярные у российских путешественников города Турции. Он отметил, что действия граждан будут напрямую зависеть от официального статуса происшествия. По словам Мальцева, решение властей Турции определит, смогут ли туристы аннулировать туры без штрафных санкций.
Мальцев рекомендовал россиянам, которые в ближайшее время планируют отправиться в Турцию, внимательно следить за ситуацией в стране.
Напомним, ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что землетрясения унесли жизни 1651 человека, пострадали более 11 тысяч жителей республики.