Эксперт по туризму Мальцев объяснил, стоит ли россиянам отменять отпуск в Турции

Эксперт по туризму рассказал E1.RU, что землетрясения не затронули популярные у российских путешественников города Турции. Он отметил, что действия граждан будут напрямую зависеть от официального статуса происшествия. По словам Мальцева, решение властей Турции определит, смогут ли туристы аннулировать туры без штрафных санкций.