Президент Буркина-Фасо встретился с главой Западноафриканского банка развития

Уагадугу, 6 февраля. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре встретился с главой Западноафриканского банка развития (WADB) Сержем Экуэ.
Главной темой рабочих переговоров стало развитие национальной банковой системы и инфраструктуры. Стороны обменялись мнениями относительно участия республики в системе финансового учреждения.
В ходе встречи глава государства и руководитель WADB обсудили вопросы совершенствования систем здравоохранения и образования. Президент Траоре заявил, что рассчитывает на содействие банка в деле модернизации школ и больниц Буркина-Фасо.
В конце переговоров Экуэ выразил поддержку властям и народу республики. Глава финансового учреждения заявил, что управление организации приветствует План по стабилизации и развитию страны и одобряет все проекты, способствующие процветанию государства.
Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела встретился с руководителем правительства Того Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе. Стороны обсудили экономическое партнерство, в частности создание особой торговой зоны для предпринимателей.