Уходящий Резников раскритиковал Запад за нежелание поставлять оружие

Заявления министра обороны были сделаны через несколько часов после того, как распространились слухи о его возможном уходе из правительства. Резников оказался ранее замешан в коррупционных скандалах, закончившихся увольнением нескольких чиновников. Его должность может занять нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.