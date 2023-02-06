Уходящий Резников раскритиковал Запад за нежелание поставлять оружие

Киев, 6 февраля. Киев критикует Запад за «нежелание» отправлять военную технику для поддержки ВСУ. Об этом сообщает агентство Euronews.
По информации агентства, задержки с оказанием Киеву военной помощи подверглись критике со стороны министра обороны Украины Алексея Резникова. Он заявил, что «промедление или нежелание» доставки военной техники на Украину «стоит больше жизней и большей крови украинцев».
Резников гарантировал, что Киев не будет использовать обещанное США оружие большой дальности для нападения на Россию. По его словам, целями будут только «российские подразделения на оккупированной украинской территории».
Правительство Польши и другие сообщники Киева неоднократно заявляли, что если Европа не окажет Киеву большей помощи, то это ляжет тяжким бременем на коллективную совесть Европы.
Заявления министра обороны были сделаны через несколько часов после того, как распространились слухи о его возможном уходе из правительства. Резников оказался ранее замешан в коррупционных скандалах, закончившихся увольнением нескольких чиновников. Его должность может занять нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Газета «Зеркало недели» опубликовала ранее статью, в которой сообщалось о завышении закупочных цен на продукты питания для военнослужащих. Резников назвал это «искусственной информационной атакой под выдуманным предлогом» и сослался на ошибку при подготовке контрактов.