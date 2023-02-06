Командир танка ВС РФ рассказал, как экипаж зашел в тыл ВСУ для атаки в ходе боя за Марьинку

Командир танка ВС РФ с позывным Арарат рассказал об одном из важных эпизодов боев за населенный пункт Марьинка в ДНР.
По его словам, российская тяжелая боевая машина выдвинулась в тыл украинских военных, чтобы нанести удар по подразделениям противника. Он отметил, что танк вплотную приблизился к позициям ВСУ.
Арарат добавил, что украинские военные зажали российских пехотинцев, однако результативный удар из танкового орудия помог исправить ситуацию. Военный добавил, что вскоре по боевой машине открыл огонь минометный расчет ВСУ, однако экипаж смог уйти из-под обстрела, успешно выполнив задачу.