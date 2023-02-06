Вассерман счел пропагандистским трюком обещания Зеленского Эрдогану после землетрясений

Готовность украинского лидера Владимира Зеленского оказать помощь Анкаре является не чем иным, как пропагандистским трюком. Парламентарий Анатолий Вассерман поставил политика в неудобное положение, усомнившись в искренности его обещаний.
Напомним, что 6 февраля волна подземных толчков прошла в ряде ближневосточных стран. Больше всего пострадала турецкая территория, число жертв в которой превышает уже тысячу человек. В связи с этим Зеленский предложил лидеру этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану свою помощь. Вассерман в ходе разговора с журналистами iReactor заявил, что украинский политик просто использует чужое горе для создания очередного театрализованного представления.
«Прежде всего, это пропагандистское заявление. <…> Я не уверен, что Зеленский имел в виду хоть что-то реальное, но теоретически такая возможность есть», — сказал депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что Эрдоган поручил компетентным ведомствам Турции принять помощь российских спасателей после предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Национальная служба новостей.