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Вассерман счел пропагандистским трюком обещания Зеленского Эрдогану после землетрясений

Политика
Вассерман счел пропагандистским трюком обещания Зеленского Эрдогану после землетрясений

Готовность украинского лидера Владимира Зеленского оказать помощь Анкаре является не чем иным, как пропагандистским трюком. Парламентарий Анатолий Вассерман поставил политика в неудобное положение, усомнившись в искренности его обещаний.

Напомним, что 6 февраля волна подземных толчков прошла в ряде ближневосточных стран. Больше всего пострадала турецкая территория, число жертв в которой превышает уже тысячу человек. В связи с этим Зеленский предложил лидеру этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану свою помощь. Вассерман в ходе разговора с журналистами iReactor заявил, что украинский политик просто использует чужое горе для создания очередного театрализованного представления.

«Прежде всего, это пропагандистское заявление. <…> Я не уверен, что Зеленский имел в виду хоть что-то реальное, но теоретически такая возможность есть», — сказал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган поручил компетентным ведомствам Турции принять помощь российских спасателей после предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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