Вассерман счел пропагандистским трюком обещания Зеленского Эрдогану после землетрясений

Напомним, что 6 февраля волна подземных толчков прошла в ряде ближневосточных стран. Больше всего пострадала турецкая территория, число жертв в которой превышает уже тысячу человек. В связи с этим Зеленский предложил лидеру этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану свою помощь. Вассерман в ходе разговора с журналистами iReactor заявил, что украинский политик просто использует чужое горе для создания очередного театрализованного представления.