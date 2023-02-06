Экипаж ледокола «Сибирь» в Енисейском заливе встретили белые медведи

Вышедшие на лед Енисейского залива в Красноярском крае белые медведи встретили экипаж ледокола «Сибирь». Об этом рассказали в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».
Моряки сняли хищников, гуляющих по льду, с борта судна. На записи видна медведица с медвежонком, которые не побоялись приблизиться к ледоколу.
«Медвежонок пытался выпросить у моряков чего-нибудь вкусного. Когда косолапые поняли, что угощений не будет, то сразу потеряли интерес к атомному ледоколу», — говорится в Telegram-канале ФГУП «Атомфлот».
Там уточнили, что животные часто подходили к ледоколам прошлой весной. Однако случаев, когда это были медведицы с медвежатами, еще не наблюдалось.