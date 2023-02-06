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В приморском селе Чугуевка трое детей пострадали из-за нападения бешеных собак

Происшествия
В приморском селе Чугуевка трое детей пострадали из-за нападения бешеных собак

В Чугуевском районе Приморского края бездомные собаки набросились на троих детей. Пострадавших ожидает курс вакцинации от бешенства, пишет kp.ru.

Животные накинулись на детей 10, 12 и 13 лет. В региональной прокуратуре установили, что это не первый случай нападения. С 3 по 6 февраля бездомная стая набрасывалась на прохожих, среди которых были несовершеннолетние.

Ведомство организовало проверку по факту происшествий на предмет исполнения законодательства. Районная администрация должна была отловить бездомных животных в целях регулирования численности безнадзорных животных, однако меры своевременно предприняты не были.
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