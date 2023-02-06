Пассажирам с клаустрофобией назвали способ избежать панических атак в самолете

Страдающим клаустрофобией пассажирам следует садиться у окна в самолете, чтобы избежать панических атак. Заранее изучить схему воздушного судна можно на специальных сервисах.
Как пишет газета Daily Mail, отыскать свой рейс и до вылета ознакомиться со схемой самолета можно через сайт SeatGuru. Он поможет пассажирам с клаустрофобией убедиться, что выбранное ими место располагается у иллюминатора.
Эксперт по путешествиям в The Points Guy Ники Кельвин раскрыл смысл существования в самолетах рядов сидений без окон. Он утверждает, что это пространство используется производителем для питания авиационной электроники и таких важных компонентов, как каналы кондиционирования воздуха.