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Пассажирам с клаустрофобией назвали способ избежать панических атак в самолете

Общество
Пассажирам с клаустрофобией назвали способ избежать панических атак в самолете

Страдающим клаустрофобией пассажирам следует садиться у окна в самолете, чтобы избежать панических атак. Заранее изучить схему воздушного судна можно на специальных сервисах.

Как пишет газета Daily Mail, отыскать свой рейс и до вылета ознакомиться со схемой самолета можно через сайт SeatGuru. Он поможет пассажирам с клаустрофобией убедиться, что выбранное ими место располагается у иллюминатора.

Эксперт по путешествиям в The Points Guy Ники Кельвин раскрыл смысл существования в самолетах рядов сидений без окон. Он утверждает, что это пространство используется производителем для питания авиационной электроники и таких важных компонентов, как каналы кондиционирования воздуха.
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