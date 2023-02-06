США отправляют Киеву более 60 БМП Bradley

Поставка немецких танков Leopard 2 занимает длительно время, в связи с чем США отправили Bradley для поддержки ВСУ в текущий период. Десятки БМП Bradley также хранятся в европейских арсеналах в качестве страховки на случай возможной «европейской войны». Боевая машина пехоты специально разработана для совместной работы с танковой артиллерией и ударными вертолетами.