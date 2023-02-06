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США отправляют Киеву более 60 БМП Bradley

Весь мир
США отправляют Киеву более 60 БМП Bradley

Киев, 6 февраля. Транспортное командование ВС США организовало доставку Киеву более 60 БМП Bradley. Об этом сообщает посольство США на Украине на официальной странице в Twitter, где также опубликовано видео погрузки боевых машин.

«Транспортное командование США организовало поставку Киеву более 60 БМП Bradley в рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 млрд долларов, объявленного в начале 2023 года. Смотрите, как армия США загружает корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине», — написано на странице диппредставительства.
США отправляют Киеву более 60 БМП Bradley

Поставка немецких танков Leopard 2 занимает длительно время, в связи с чем США отправили Bradley для поддержки ВСУ в текущий период. Десятки БМП Bradley также хранятся в европейских арсеналах в качестве страховки на случай возможной «европейской войны». Боевая машина пехоты специально разработана для совместной работы с танковой артиллерией и ударными вертолетами.

По оценкам киевского генштаба, ВСУ потребуется по меньшей мере 600 машин для поддержки украинской пехоты. В связи с этим Запад отправляет более 60 американских Bradley, 40 немецких Marder и несколько французских AMX10-RC.

США объявили 6 января о пакете военной помощи Киеву на сумму в 2,85 млрд долларов, в который войдут 59 БМП Bradley. В Белом доме отметили, что их поставки потребуют времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее.
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