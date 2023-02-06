СМИ: Роману Костомарову ампутировали стопы

Врачи больницы в Коммунарке могли провести олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду Роману Костомарову операцию по ампутации стоп.
Как сообщает PROZVEZD со ссылкой на источник в медучреждении, фигурист уже прооперирован. Теперь врачи смотрят, насколько живы его ткани, чтобы выработать тактику дальнейшего лечения.
«К сожалению, возможны еще операции», — добавил собеседник издания.
Окружение фигуриста не подтвердило информацию об ампутации конечностей спортсмена.
Костомаров был доставлен в больницу 10 января. У него диагностировали пневмонию, сепсис и двусторонний гидроторакс. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как ранее стало известно ФАН, левую стопу Костомарова действительно могут удалить. Она уже практически отделилась от ноги спортсмена из-за некроза тканей. При этом врачи не решаются оперировать Костомарова в силу его тяжелого состояния и ждут благоприятного момента.