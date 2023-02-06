Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СМИ: Роману Костомарову ампутировали стопы

Общество
СМИ: Роману Костомарову ампутировали стопы

Врачи больницы в Коммунарке могли провести олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду Роману Костомарову операцию по ампутации стоп.

Как сообщает PROZVEZD со ссылкой на источник в медучреждении, фигурист уже прооперирован. Теперь врачи смотрят, насколько живы его ткани, чтобы выработать тактику дальнейшего лечения.

«К сожалению, возможны еще операции», — добавил собеседник издания.

Окружение фигуриста не подтвердило информацию об ампутации конечностей спортсмена.

Костомаров был доставлен в больницу 10 января. У него диагностировали пневмонию, сепсис и двусторонний гидроторакс. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как ранее стало известно ФАН, левую стопу Костомарова действительно могут удалить. Она уже практически отделилась от ноги спортсмена из-за некроза тканей. При этом врачи не решаются оперировать Костомарова в силу его тяжелого состояния и ждут благоприятного момента.
костомаров операция ампутация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду