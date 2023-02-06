СМИ: Роману Костомарову ампутировали стопы

Как ранее стало известно ФАН, левую стопу Костомарова действительно могут удалить. Она уже практически отделилась от ноги спортсмена из-за некроза тканей. При этом врачи не решаются оперировать Костомарова в силу его тяжелого состояния и ждут благоприятного момента.