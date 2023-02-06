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Саудовская Аравия подняла стоимость нефти для стран Азии, Европы и США

Экономика
Саудовская Аравия подняла стоимость нефти для стран Азии, Европы и США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила стоимость нефти сорта Arab Light для энергорынков Европы, Азии и США, передает Bloomberg.

По данным информационного агентства, цена Arab Light увеличилась на 2 доллара за баррель, что на 20% выше стоимости в феврале. Данный сорт подорожал впервые с сентября 2022 года.

Ранее трейдеры и аналитики прогнозировали сокращение стоимости Arab Light, однако действия Saudi Aramco оказались противоположными.

Напомним, Saudi Aramco является национальной нефтегазовой компанией. Она представлена на трех энергорынках — в Азии, Европе и США. Штат компании превышает 70 тыс. человек.
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