Саудовская Аравия подняла стоимость нефти для стран Азии, Европы и США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила стоимость нефти сорта Arab Light для энергорынков Европы, Азии и США, передает Bloomberg.
По данным информационного агентства, цена Arab Light увеличилась на 2 доллара за баррель, что на 20% выше стоимости в феврале. Данный сорт подорожал впервые с сентября 2022 года.
Ранее трейдеры и аналитики прогнозировали сокращение стоимости Arab Light, однако действия Saudi Aramco оказались противоположными.
Напомним, Saudi Aramco является национальной нефтегазовой компанией. Она представлена на трех энергорынках — в Азии, Европе и США. Штат компании превышает 70 тыс. человек.