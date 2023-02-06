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Посол РФ в Мали встретился с министром обороны республики

Весь мир
Посол РФ в Мали встретился с министром обороны республики

Бамако, 6 февраля. Посол РФ в Мали Игорь Громыко встретился с министром обороны республики Садио Камара.

Переговоры прошли в преддверии российского Дня дипломата. Громыко пригласил военное руководство страны посетить праздничные мероприятия на площадке диппредставительства.

Стороны обсудили современное состояние сотрудничества между странами. Посол подчеркнул, что Москва действует исключительно в рамках международного права и уважает суверенитет партнеров по диалогу.

«С Мали у нас тесные и доверительные отношения. Развиваются общие проекты в политической, военной, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — заметил Громыко.

Ранее посол России принял участие в церемонии передачи военной техники из РФ вооруженным силам республики. ВВС страны пополнились пятью самолетами Albatros L-39, штурмовиком Су-25 и двумя вертолетами Ми-8.

Поставка боевых машин осуществилась в рамках военного сотрудничества между странами. Москва оказывает Бамако поддержку в борьбе с террористическими группировками Сахеля.
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